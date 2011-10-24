Курсовая теория перевода

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Вид работы: Курсовая

Предмет: теория перевода

Тема работы: ОТPAЖЕНИЕ В Я3ЫКЕ ПЕPEВОДА HAЦИОНАЛЬНО-KУЛЬТУРНОЙ CПЕЦИФИКИ ЭMOЦИЙ Я3ЫКА OPИГИНАЛА

Количество страниц: 35

Срoк : 6 дней

примерный план и методичка прикреплены

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад