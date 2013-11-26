Курсовая, теория вероятности

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Курсовая работа

Теория вероятности

Работа состоит из введения, практического задания, решения нескольких задач (15 штук) и еще одного практического задания.

Подробнее – при обсуждении

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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