Курсовая ТГП

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Тема: Понятие и виды юридической отвественности

Объем 25-30 страниц

Библиография:1)нормативные правовые акты и другие официальные материалы, 2)книги, 3)статьи, 4)авторефераты и диссертации, )литература на иностранных языках.

Антиплагиат-75-8-%

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12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
smirnov-sergey
Сергей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$16
3 дня
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