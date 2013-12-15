Курсовая ТММ

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Требуется выполнение курсовой по Теории машин и механизмов (ТММ).

Вариант - 9, рисунок 9.

Необходимо выполнить кинематический анализ, план скоростей, ускорений, также силовой анализ и рычаг Жуковского и т.д.

Методичка - доступна по ссылке - http://dropmefiles.com/R09RU

Просим оценить по срокам и стоимости

11 лет назад
qua1ity
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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