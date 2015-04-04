Дисциплина: право социального обеспечения Тема: задачи Кол-во страниц: 10-12 Оригинальность: 70% Срок: 06.04.2015
Курсовая транспортная логистика
курсовая работа на тему "Экономическая эффективность использования прямых смешанных перевозок грузов"
работа не будет проверяться на антиплагиате, стр.25-40,
1 глава и половина 2ой уже готовы. нужно саму проблему выявить и расчеты.
Срок 1 день.
Структура курсового проекта по логистике:
1) Введение (обоснование актуальности разрабатываемой темы, её место в общих задачах логистики, чёткая формулировка целей и задач курсовой работы) - 2 стр.
2) 1 глава (теоретический обзор проблемы, краткий анализ различных теоретических концепций, связанных с продвижением товаров производственного и потребительского назначения, от изготовителя к потребителю, дать теоретический обзор самой проблемы, которую вы выбрали) - минимум 5 стр.
3) 2 глава (аналитическая. характеристика организации, информация о которой была использована при выполнении курсовой работы, структура органов управления, вид деятельности, номенклатура и объём производства, потребляемые ресурсы, существующая система планирования, документооборот и т.д), далее дать анализ той проблемы, которую вы выбрали, определить недостатки и сделать выводы, разработать мероприятия по решению той или иной ситуации. не менее 8 стр.
4) 3 глава. проектная/расчётная/рекомендательная. посвящена вопросам совершенствования конкретной логистической системы, анализ которой был проведён во 2 главе, разработка своих предложений по ликвидации тех недостатков, которые также были выявлены во 2 главе. обоснования, выводы, предложения подтвердить цифрами, т.е. сделать расчёты по реализации тех мероприятий, которые мы разрабатываем. рассчитать эффективность и коммерческую оценку. не менее 10 стр.
5) Заключение. описать то, что сделали в курсовом проекте, какие были решены задачи/цели проекта, что в итоге получилось, анализ недостатков и как мы справились с ними, какие были затраты, какова эффективность разрабатываемых мероприятий. 2-3 стр.
Необходима курсовая работа, в соответствии хотя бы с минимальными требованиями (модели, показатели эффективности)
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