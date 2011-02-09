Курсовая: учет и анализ дебиторской задолженности

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Завершен3 заявки123 просмотра

Курсовая работа. Тема - Учет и анализ дебиторской задолженности. План работы есть. Объем 40-45 стр. Данные по предприятию можно слегка придумать, формы отчетные (баланс и т.д.) нужны

Срок 10-14 дней

От вас знакомство с темой и стоимость.

Уникальность нужна

14 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$40
14 дней
Доволен сотрудничеством. Задание было выполнено в срок, по всем требованиям. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую как ответственного исполнителя
Спасибо за работу и своевременную оплату. Станислав - вежливый и лояльный заказчик.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад