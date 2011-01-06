Курсовая Учет на предприятиях малого бизнеса

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Малое предприятие предоставляет услуги по строительно-монтажным работам. Среднесписочная численность работников – 10 человек, из них: 3 человека – управленческий персонал, 7 человек – работники основного производства (бригада рабочих-строителей). Зарплата управленческому персоналу начисляется, исходя из окладов, зарплата бригаде рабочих-строителей начисляется по тарифным разрядам.

Учет материалов ведется с использованием счета 10 "Материалы".

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяй-ственные расходы" и списываются на счет 90 "Реализация продукции (работ, услуг)" в конце месяца.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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