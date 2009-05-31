Курсовая. Учет наличия товаров на складах на ПЭВМ.

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Объем 35 страниц (не включая титульный лист список литературы итд)

обязательно с элюстрациями, (скреншоты из программы из 1С - Торговля + Склад !!!)

Срочно, до 18.00 воскресения 31.05.09.

16 лет назад
chin67
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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