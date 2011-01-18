Курсовая: Учет затрат и калькулирование себестоим.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка119 просмотров

Курсовая работа: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. План есть. Объем работы 40-50 стр. Данные по предприятию есть.

Срок написания - 7-10 дней.

От вас знакомство с темой и стоимость.

14 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров