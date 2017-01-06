Курсовая (Українська література)

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Тема курсової - Творчість Івана Франка.

Вступ.

1 Розділ: Теоретичний - Символіка художнього часопростору у ліриці І. Франка (Бібліографія, Часопростір, Лірика). 

2 Розділ: (Конкретика, Приклади) - Елементи символіки у ліриці І. Франка.

Висновок.

Використані літературні джерела. 

Прошу вказати час, за який ви зробите курсову роботу та ціну. Також пошту або скайп для зв'язку. 

8 лет назад
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