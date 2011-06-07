Курсовая_Управление денежными потоками

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Практическая часть курсовой работы. Необходимо взять 4 формы отчетности предприятия и провести анализ управления денежными потоками на этом предиприятии, выявить цель политического управления ден. потоками, определить задачи. Расчитать фин. коэфициенты, сопоставить структуру баланса (активы и пасивы), сделать прогноз дальнейшей деятельности предприятия на основе кредитоспособности предпр. Определить направление, в котором движется предприятие (в фин. деятельности). Предприятие любое (ОАО или ООО).

Срок понедельник 13 июня.

13 лет назад
Kochur
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад