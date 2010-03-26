Курсовая Управление транспортными системами

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки160 просмотров

Курс: 3

Предмет: управление транспортными системами

Вид работы: курсовая

Объем: 20 страниц

Вариант: последние две цифры зачетки 77

Дата получения готовой работы: 9 апреля

Стоимость: ждем от вас.

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

veronnika
Вера 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$15
5 дней

Заявки фрилансеров

veronnika
Вера 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад