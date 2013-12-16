Нужно доработать работу согласно замечаниям. Срок 15 декабря. Край 16 декабря. Замечания в файле , пароль 777
Курсовая в word о power point
Курсовая – создание электронной книги средствами word по теме "Редактор презентаций Power Point".
Это значит, что с помощью средств word мы пишем самоучитель о Power Point.
Работа не должна представлять собой копи-паст с минимум 3-х ситочников.
Форма отчетности: выполнение задания курсовой работы, предоставление печатного отчета.
Полноценный самоучитель не нужен, только обозначить тему.
Срок 1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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