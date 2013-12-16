Курсовая в word о power point

$30
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Завершен1 заявка162 просмотра

Курсовая – создание электронной книги средствами word по теме "Редактор презентаций Power Point".

Это значит, что с помощью средств word мы пишем самоучитель о Power Point.

Работа не должна представлять собой копи-паст с минимум 3-х ситочников.

Форма отчетности: выполнение задания курсовой работы, предоставление печатного отчета.

Полноценный самоучитель не нужен, только обозначить тему.

Срок 1 день

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

LevOrlov
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо за отличную работу!
Отличный пример сотрудничества! Четкие тз и пояснения! Все вовремя! Спасибо за приятное общение!

Заявки фрилансеров

LevOrlov
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад