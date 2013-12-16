Курсовая в word о power point

Курсовая – создание электронной книги средствами word по теме "Редактор презентаций Power Point".

Это значит, что с помощью средств word мы пишем самоучитель о Power Point.

Работа не должна представлять собой копи-паст с минимум 3-х ситочников.

Форма отчетности: выполнение задания курсовой работы, предоставление печатного отчета.

Полноценный самоучитель не нужен, только обозначить тему.

Срок 1 день