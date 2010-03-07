Курсовая ВЭД

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Курсовая работа по ВЭД

Тема: Роль таможенных платежей в регулировании внешней торговли продукции лесопромышленного комплекса РФ.

1. Рассмотреть таможенные платежи (виды и т.д.)

2. Практика (рассмотреть какие платежи взимаются с продажи леса)

3. Проблемы и перспективы развития.

Объем 25-30 стр.

Срок 07.03.10 до 02 часов МСК

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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