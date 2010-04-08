Курсовая: Версальско-Вашингтонская система

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Завершен6 заявок165 просмотров

Тема курсовой работы: Версальско-Вашингтонская система (1919-1922гг).

в курсовой работе должно быть введение, основная часть и заключение

(Обязательно про Парижскую мирную конференцию и Вашингтонский вопрос)

объем где-то (40000 знаков) вроде 25 страниц.

список литературы не старше 2-4 лет.

Срок 12 дней.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$25
9 дней
Все впорядке. Замечаний по срокам и качеству нет.
Дмитрий проявил себя как очень порядочный, надежный и корректный в общении заказчик. Постоянно на связи, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад