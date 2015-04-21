Надо написать дипломную работу по теме "Роль медицинской сёстры в пропаганде рудного вскармливания". Требования: 50 страниц 12 шрифтом, 3 части - общая, эксперимент, вывод. Прикладываю пример работы.
Курсовая всеобщая история
1) Всеобщая история
2) Кельтская культура как один из истоков средневековой западноевропейской культуры
3) до воскресенья этой недели (срок возможно сдвинуть)
4) 87% оригинальность
план. 1 Варвары.……..…………………………………
1.1 Определение понятия «варвар»……………………………
1.2 Основные группы «варваров»…………………………………
2 История кельтов…………………………………………………
2.1 Гальштадский и латенский периоды: специфика социально- политического и культурного развития………………………
2.2 Политическая и этническая история «факелоносцев Европы»
3 Культура древних кельтов…………………………………………
3.1 Материальная культура кельтов………………………………
3.2 Кельтское искусство…………………………………………
3.3 Стиль «чеширского кота»…………………………………
3.4 Кельтский эпос. Барды и Фелиды…………………………
3.5 Эпос и средневековая европейская литература………………
4 Кельтская религия и мифология……………………………………
4.1 Друиды………………………………………………………
4.2 Христианизация Ирландии и ее культурные последствия…
План можно будет утвердить
Нужна оригинальная работа, а не накрученный АП.
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