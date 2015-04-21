Курсовая всеобщая история

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Закрыт1 заявка112 просмотров

1) Всеобщая история

2) Кельтская культура как один из истоков средневековой западноевропейской культуры

3) до воскресенья этой недели (срок возможно сдвинуть)

4) 87% оригинальность

план. 1 Варвары.……..…………………………………

1.1 Определение понятия «варвар»……………………………

1.2 Основные группы «варваров»…………………………………

2 История кельтов…………………………………………………

2.1 Гальштадский и латенский периоды: специфика социально- политического и культурного развития………………………

2.2 Политическая и этническая история «факелоносцев Европы»

3 Культура древних кельтов…………………………………………

3.1 Материальная культура кельтов………………………………

3.2 Кельтское искусство…………………………………………

3.3 Стиль «чеширского кота»…………………………………

3.4 Кельтский эпос. Барды и Фелиды…………………………

3.5 Эпос и средневековая европейская литература………………

4 Кельтская религия и мифология……………………………………

4.1 Друиды………………………………………………………

4.2 Христианизация Ирландии и ее культурные последствия…

План можно будет утвердить

Нужна оригинальная работа, а не накрученный АП.

10 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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