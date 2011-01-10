Курсовая юриспруденция

Тема: Основные различия договора подряда ( строительного, бытового и на выполнение проектных и изыскательных работ)

Курсовая из 2-3 глав, каждая из которых подразделяется на 2-3 параграфа. 25-30 ( можно до 35) страниц текста, напечатанного через 1,5 интервал, шрифт 14 Times New Roman. Размеры полей: слева - 3 см, сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см. по структуре работы: 1) Титульник (я сам сделаю) 2) Содержание 3) Введение 4) Основная часть 5) Заключение 6) Список использованой литературы (НПА; спец-я научная литература; учебная литература; материалы судебной, арбитражной, нотариальной и иной правоприменительной практики; другие источники, необходимые в силу специфики работы) И ещё важно сделать сноски по тексту работы на НПА и учебники.( сноски 10 шрифтом, интервал в сносках 1,0)

объем 30 стр.

срок 14 утро