Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры. Нужно написать реферат по предмету Статистика. Интересует цена и срок. Все,что есть прикладываю. Предоплат нет. 2 условия: 1. РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С АВТОРАМИ ИЗ РОССИИ. 2. ...
Курсовая юриспруденция
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Курсовая из 2-3 глав, каждая из которых подразделяется на 2-3 параграфа. 25-30 ( можно до 35) страниц текста, напечатанного через 1,5 интервал, шрифт 14 Times New Roman. Размеры полей: слева - 3 см, сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см. по структуре работы: 1) Титульник (я сам сделаю) 2) Содержание 3) Введение 4) Основная часть 5) Заключение 6) Список использованой литературы (НПА; спец-я научная литература; учебная литература; материалы судебной, арбитражной, нотариальной и иной правоприменительной практики; другие источники, необходимые в силу специфики работы) И ещё важно сделать сноски по тексту работы на НПА и учебники.( сноски 10 шрифтом, интервал в сносках 1,0)
объем 30 стр.
срок 14 утро
Заявки фрилансеров
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