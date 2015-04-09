Курсовая. Защита окр. среды.

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Дисциплина: Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг.

ТЕМА: Мониторинг оксидов азота и озона в атмосферном воздухе.

Основные вопросы:

1. Провести характеристику существующих современных видов мониторинга атмосферного воздуха и обосновать выбор предположенного мониторинга.

2. Провести анализ литературных сведений и патентный поиск существующих методов и методик определения оксидов азота и озона в атмосферном воздухе и методов отбора проб.

3. Обосновать выбор метода, методички и прибора для определения загрязняющих веществ.

4. Оценить влияние загрязняющих веществ на организм человека.

5. Сделать выводы по работе.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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