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Курсовая ЖБ конструкции в монолитном исполнении
Курсовая ЖБК: ЖБ конструкции в монолитном исполнении.Кафедра: ЖБК
Тема: Расчет железобетонных конструкций
многоэтажного здания в монолитном исполнении.
вариант по методичке №40.
ссылка на , методичку и пример:
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