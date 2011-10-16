Курсовая ЖБ конструкции в монолитном исполнении

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок96 просмотров

Курсовая ЖБК: ЖБ конструкции в монолитном исполнении.Кафедра: ЖБК

Тема: Расчет железобетонных конструкций

многоэтажного здания в монолитном исполнении.

вариант по методичке №40.

ссылка на , методичку и пример:

files.mail.ru/5642XO

14 лет назад
PiramidaWeb
Виктория 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров