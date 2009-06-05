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Курсовая зоогигиена
Тема: гигиена и уход рабочей лошади
Объем 30 страниц, плагиат от 80%
Цена600 рублей СРОК 1июня до 24 мск
использовать книги и журналы за последние 5 лет
не менее 10-15 источников, наличие ссылок
План:
это основные пункты
основные породы
основные зоны коневодства в Росии
различные системы содержания
промышленные основы
машины и оборудование для содержания
кормление и содержание
особенности на примере одного региона страны
1.введение
2.основные вопросы
3.выводы
4.список лит-ры
Выбранный исполнитель
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