Курсовая зоогигиена

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Завершен5 заявок174 просмотра

Тема: гигиена и уход рабочей лошади

Объем 30 страниц, плагиат от 80%

Цена600 рублей СРОК 1июня до 24 мск

использовать книги и журналы за последние 5 лет

не менее 10-15 источников, наличие ссылок

План:

это основные пункты

основные породы

основные зоны коневодства в Росии

различные системы содержания

промышленные основы

машины и оборудование для содержания

кормление и содержание

особенности на примере одного региона страны

1.введение

2.основные вопросы

3.выводы

4.список лит-ры

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Ольга отличный исполнитель выполнила точно в срок работубез каких либо замечаний. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую всем! И сама буду обращаться.

Заявки фрилансеров

garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад