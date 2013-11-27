Необходимо написать реферат на тему: Вербальные средства воздействия в процессе общения. Срок выполнения до вечера 29.11.2013. До сегодняшнего вечера прислать введение. Заимствованного текста не более 35 — 37 % Объем работы 20 ...
Курсовые по автомобильным дорогам
Нужно сделать две курсовые по следующим темам: "Эксплуатация нежестких дорожных одежд" и "Технология возведения земляного полотна из боковых резервов с применением технических средств".
Уникальность курсовых не важна - главное наличие и объем около 30 листов А4.
Срок до 15 дней со дня принятия заявки.
Оплата ВебМани, ЯД или Монета.Ру
Если готовы сдедлать хотя бы одну из курсовых, оставляйте заявку.
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