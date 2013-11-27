Курсовые по автомобильным дорогам

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки107 просмотров

Нужно сделать две курсовые по следующим темам: "Эксплуатация нежестких дорожных одежд" и "Технология возведения земляного полотна из боковых резервов с применением технических средств".

Уникальность курсовых не важна - главное наличие и объем около 30 листов А4.

Срок до 15 дней со дня принятия заявки.

Оплата ВебМани, ЯД или Монета.Ру

Если готовы сдедлать хотя бы одну из курсовых, оставляйте заявку.

11 лет назад
TextArt
Кирилл 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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