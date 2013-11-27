Курсовые по автомобильным дорогам

Нужно сделать две курсовые по следующим темам: "Эксплуатация нежестких дорожных одежд" и "Технология возведения земляного полотна из боковых резервов с применением технических средств".

Уникальность курсовых не важна - главное наличие и объем около 30 листов А4.

Срок до 15 дней со дня принятия заявки.

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Если готовы сдедлать хотя бы одну из курсовых, оставляйте заявку.