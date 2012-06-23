нужно сделать вторую часть, первая верная... в прикреплении курсовая, по которому можно ориентироваться при написании; срок - до вечера 18.00 понедельника!
Курсовые по Gpss
Даны две курсовые работы, требования прилагаються в файле.
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