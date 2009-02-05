Курсовые работы по ТММ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Нужно сделать несколько курсовых по ТММ записка около 25-35 стр. с 3 А1 в компасе в каждом.

Есть пример курсовой и чертежей.

Срок для двух курсовых до 05.02.09

15 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
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