Курсовий проект з дисципліни Устаткування в галузі

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт1 заявка43 просмотра
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Потрібен автор
Курсовий проект з дисципліни Устаткування в галузі на тему "Котел паровий продуктивністю 1100 кг/год"
Потрібне також креслення формату А1 окремим файлом
50 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 8.12

20 дней назад
Валентин
26 летУкраина
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19 дней назад
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Ярослав
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19 дней назад