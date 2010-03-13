Курсовик по Деталям машин

$50
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Завершен3 заявки177 просмотров

1) Необходимо сделать расчет редуктора, используя образцы расчета, либо использовать методику Чернавского.

2) Необходимо начертить 3 чертежа в Компасе (тихоходный вал, рабочее колесо, сборочный чертеж) + пояснение к сборочному чертежу.

15 лет назад
kompressor02
Виталий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
7 дней
Обратился к Ирине с Курсовым проектом по ДМ (требовалось рассчитать редуктор и начертить его в Компасе)! Обговорили все условия и сроки! От меня потребовалось только задание, больше ни каких лишних вопросов небыло. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Качество выполнения, было очень высоко!!! Рекомендую Ирину, как отличного специалиста в этой области!!! Ставлю высший бал! Буду еще обращаться! Ирина, большое Вам спасибо!
Приятный в общении и в целом надёжный заказчик. Всегда был на связи. Оплатил сразу же после получения готовой работы.

Заявки фрилансеров

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад