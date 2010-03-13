Курсовик по Деталям машин

Обратился к Ирине с Курсовым проектом по ДМ (требовалось рассчитать редуктор и начертить его в Компасе)! Обговорили все условия и сроки! От меня потребовалось только задание, больше ни каких лишних вопросов небыло. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Качество выполнения, было очень высоко!!! Рекомендую Ирину, как отличного специалиста в этой области!!! Ставлю высший бал! Буду еще обращаться! Ирина, большое Вам спасибо!