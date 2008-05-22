Курсовик по С++.Простенький текстовый редактор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки187 просмотров

Нужен простой текстовый редактор в С++ но не в билдере. С комментариями.

Желательно до пятницы.

17 лет назад
marina___m
Marina 
42 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

artaphis
Артем 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

artaphis
Артем 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад