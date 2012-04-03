Курсовой по АТП

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Необходимо сделать курсовой проект по проектированию грузового АТП. Задание в файле. Чертеж 1А1 - электротехнического участка.

Дополнительные требования: составить операционную карту на замену подшипников, ступицы переднего колеса автомобиля ЗИЛ - 4314 (она должна быть в самой курсовой)

Жду от Вас цены и сроки. Оплата webmoney по факту выполнения. Просьба подавать заявки только тем, кто разбирается в теме и настроен на долгосрочное сотрудничество

12 лет назад
studhelper
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$90
10 дней
Елизавета выполнила несколько работ по проектированию АТП. Остался очень доволен. Все было на высоком уровне, вовремя и по адекватной цене. Всем рекомендую сотрудничать!
Довольна сотрудничеством с данным заказчиком: приятное общение, своевременная оплата, всегда на связи! Мои наилучшие рекомендации!
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