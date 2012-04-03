Курсовой по АТП

Необходимо сделать курсовой проект по проектированию грузового АТП. Задание в файле. Чертеж 1А1 - электротехнического участка.

Дополнительные требования: составить операционную карту на замену подшипников, ступицы переднего колеса автомобиля ЗИЛ - 4314 (она должна быть в самой курсовой)

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