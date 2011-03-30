Курсовой по экономике предприятия

$30
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Завершен1 заявка179 просмотров

Курсовой по экономике предприятия

Точная тема и все рекомендации по содержанию и оформлению в приложении.

В работе четко придерживаться всех рекомендаций по содержанию и оформлению по методическим указаниям.

Тема 21. (Приложение А на стр.20).

В работе нужна практическая часть на примере предприятия г.Владивостока.

Объем 40 страниц основного текста + 5-6 страниц приложений.

Обязательны таблицы, графики, диаграммы по тексту и в приложении.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Обязательны выводы после каждой главы.

Список литературы не менее 25 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Сноски квадратные,нумерация страниц вниз центр.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Планируемый бюджет проекта 950 руб.

Срок сдачи 18.03.2011 до 02 часов ночи МСК

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tanyusha2011
Маслова 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$30
5 дней
Это первый отзыв на сайте у Татьяны,поэтому постараюсь более подробно все охарактеризовать по сотрудничеству с ней. Итак:Татьяна качественно,грамотно и в согласованный срок выполнила этот проект!!! Все время специалист был на связи, все текущие вопросы по проекту обсуждались и решались без промедлений, даже несмотря на большую разницу по времени со мной! Надежность, компетентность и ответственность, требовательное отношение к выполняемой работе---вот основные достоинства Татьяны! Никаких замечаний и доработок по проекту не возникло, что еще раз подтверждает опыт работы и знания этого фрилансера! Надеюсь в дальнейшем также успешно отдавать свои заказы в работу этому специалисту!!! Итог:самые лучшие рекомендации и мои первые 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Отличный заказчик. Ставит четкое тех.задание, всегда на связи – все вопросы решаются в минимальные сроки. Кроме того, Константин понравился мне своим общением – конкретность и лаконичность – все что необходимо для быстрого понимания задачи и, соответственно, ее решения. Оплата произведена без задержек. Рекомендую Константина, как заказчика!

Заявки фрилансеров

tanyusha2011
Маслова 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад