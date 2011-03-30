Требуется специалист по написанию дипломной работы на тему Противопожарное водоснабжение Методические указания во вложении. Все необходимые материалы по практике будут предоставлены.
Курсовой по экономике предприятия
Курсовой по экономике предприятия
Точная тема и все рекомендации по содержанию и оформлению в приложении.
В работе четко придерживаться всех рекомендаций по содержанию и оформлению по методическим указаниям.
Тема 21. (Приложение А на стр.20).
В работе нужна практическая часть на примере предприятия г.Владивостока.
Объем 40 страниц основного текста + 5-6 страниц приложений.
Обязательны таблицы, графики, диаграммы по тексту и в приложении.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Обязательны выводы после каждой главы.
Список литературы не менее 25 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Сноски квадратные,нумерация страниц вниз центр.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Планируемый бюджет проекта 950 руб.
Срок сдачи 18.03.2011 до 02 часов ночи МСК
Выбранный исполнитель
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