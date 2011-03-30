Курсовой по экономике предприятия

Это первый отзыв на сайте у Татьяны,поэтому постараюсь более подробно все охарактеризовать по сотрудничеству с ней. Итак:Татьяна качественно,грамотно и в согласованный срок выполнила этот проект!!! Все время специалист был на связи, все текущие вопросы по проекту обсуждались и решались без промедлений, даже несмотря на большую разницу по времени со мной! Надежность, компетентность и ответственность, требовательное отношение к выполняемой работе---вот основные достоинства Татьяны! Никаких замечаний и доработок по проекту не возникло, что еще раз подтверждает опыт работы и знания этого фрилансера! Надеюсь в дальнейшем также успешно отдавать свои заказы в работу этому специалисту!!! Итог:самые лучшие рекомендации и мои первые 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн