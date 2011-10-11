Курсовой по психологии

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Завершен15 заявок256 просмотров

Психологию, без практики, теория и примеры. До конца сентября.

Тема курсовой "Коррекционно-развивающие игры дошколников, теория и примеры, практика не нужна, 30 листов, оригинальность 85%.

14 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель. У нее всегда все вовремя все четко и по делу. Всегда на связи, все исправления вносит как того требует проект. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Приятно сотрудничать с Еленой - четкое ТЗ, моментальная оплата. Заказчик всегда на связи, все рабочие вопросы решаются спокойно и быстро. Мои рекомендации и 10 баллов!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад