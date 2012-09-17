Курсовой по теме проектирование фундаментов

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курсовой по теме "проектирование фундаментов", предмет - "механика грунтов, фундаменты и основания", срок-1-1,5 недели

стомость?

13 лет назад
IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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