Курсовой по теплогазоснабжению

$80
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Завершен4 заявки215 просмотров

Курсовой по теплогазоснабжению

Введение, заключение, список литературы, чертежи в Автокаде(Компасе)

Объем 15-20 страниц.Методичка в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения, Вашу почту для отправки данных для расчетов.

Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2-ух месяцев.

Срок 08.04.11

AutoCAD
14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Abeliar
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$80
14 дней
Курсовой проект выполнен Дмитрием по заданию. Пришлось только поволноваться по связи с фрилансером, так как ввиду большой занятости его, не сразу удавалось решать рабочие вопросы. Предполагаю, что Дмитрий учтет пожелания клиента и будет более оперативен в решении вопросов. Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Хороший заказчик! Задание дает конкретное и понятное и рассчитывается без затягивания. Побольше таких надежных партнеров.

Заявки фрилансеров

Abeliar
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад