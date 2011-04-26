Курсовой по теплогазоснабжению

Введение, заключение, список литературы, чертежи в Автокаде(Компасе)

Объем 15-20 страниц.Методичка в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения, Вашу почту для отправки данных для расчетов.

Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2-ух месяцев.

Срок 08.04.11