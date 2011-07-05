Курсовой по Уголовному праву (Особенная часть)

Тема: Способы снижения коммерческих рисков Так же к диплому нужен отчет о практике Срок сдачи готового диплома и отчета: 15 июля Бюджет не больше 3000 руб. за все. Можно готовый, диплом если есть подделать под предприятие которое дано.(вышлю исполнителю) Оставляйте ...