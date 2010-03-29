Курсовой проект "Составить организ-но- хоз-й план лесного питомника в условиях среднетаежной п/зоны района Республики Карелия"

Задание - отсканированный файл.

+ план аналагичной работы.

В курсовой работе есть теор. часть и практич. часть -расчеты.

В архиве отсканированная аналогичная курсовая работа (там страницы с 7

по 32)с теор. и практ. частями, в новую работу необходимо выполнить по

аналогии, только конечно подставить данные для решения практической части.

У меня на руках есть методичка, если нужно я и ее отсканирую.

Сроки: 1-1.5 недели