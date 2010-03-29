Курсовой проект

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Курсовой проект "Составить организ-но- хоз-й план лесного питомника в условиях среднетаежной п/зоны района Республики Карелия"

Задание - отсканированный файл.

+ план аналагичной работы.

В курсовой работе есть теор. часть и практич. часть -расчеты.

В архиве отсканированная аналогичная курсовая работа (там страницы с 7

по 32)с теор. и практ. частями, в новую работу необходимо выполнить по

аналогии, только конечно подставить данные для решения практической части.

У меня на руках есть методичка, если нужно я и ее отсканирую.

Сроки: 1-1.5 недели

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
7 дней
Испольнитель не выходит на связь, обещаний много, а на деле полный ноль!! Вобщем, никакой адекватности(( Совет: если не хотите просто так потратить время - ищите ответственного и адекватного!

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mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад