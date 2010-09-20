Необходимо выполнить курсовой проект по Тех обслуживанию авто. Часть работы(1 главу и часть 2й из 2х глав пояснительной записки) заказщиком уче выполнена (находится она по ссылке указанной ниже). Необходимо завершить рассчеты по проекту в соответствии ...
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