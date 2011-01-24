Курсовой проект

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Закрыт1 заявка256 просмотров

Курсовой проект по ЦУиМП (Цифровые устройства и микропроцессоры)

Тема: Построить цифровой фильтр для высокочастотной составляющей сложного сигнала.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров