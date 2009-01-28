Курсовой проект

Нужен адекватный исполнитель на написание курсового проекта по дисциплине- Организация и управление деятельностью предприятий социальной сферы.

Тема "Совершенствование деятельности агентства недвижимости".

Методичка есть в электронном виде.

Дипломная работа Специальность "Управление и информатика в технических системах " Нужна дипломная работа с пратикой где практика занимает 2/3 диплома ! все требования и сроки сдачи по практике и по диплому отображенны на сайте который будет приложен к заданию.

Сразу пишите сроки исполнения и сколько будет стоить работа.

Заявки прошу присылать на почту нашему менеджеру по почте [email protected]

Спасибо.