Курсовой проект

Необходимо написать 2 программы на Turbo Pascal. Подробное задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/TZprog.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869 Срок: в пределах 7 дней Стоимость: $10
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Нужен адекватный исполнитель на написание курсового проекта по дисциплине- Организация и управление деятельностью предприятий социальной сферы.
Тема "Совершенствование деятельности агентства недвижимости".
Методичка есть в электронном виде.
Дипломная работа Специальность "Управление и информатика в технических системах " Нужна дипломная работа с пратикой где практика занимает 2/3 диплома ! все требования и сроки сдачи по практике и по диплому отображенны на сайте который будет приложен к заданию.
Сразу пишите сроки исполнения и сколько будет стоить работа.
Заявки прошу присылать на почту нашему менеджеру по почте [email protected]
Спасибо.
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