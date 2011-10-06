Курсовой проект по антикризисному управлению

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В прошлом семестре у человека был менеджмент. Там он сделал курсач, но с кучей ошибок (см. аттач).

Теперь на основе этого курсача надо сделать следующий курсач, уже по антикризисному управлению. Все данные по новому курсачу – в аттаче.

Сроки – неделю-полторы. НО! на выходных надо дать план работы над курсачом и описать как Вы будете "помещать" организацию в кризис, чтобы потом ее от туда вытаскивать.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
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vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад