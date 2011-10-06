Курсовой проект по антикризисному управлению

В прошлом семестре у человека был менеджмент. Там он сделал курсач, но с кучей ошибок (см. аттач).

Теперь на основе этого курсача надо сделать следующий курсач, уже по антикризисному управлению. Все данные по новому курсачу – в аттаче.

Сроки – неделю-полторы. НО! на выходных надо дать план работы над курсачом и описать как Вы будете "помещать" организацию в кризис, чтобы потом ее от туда вытаскивать.