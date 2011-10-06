реферат на тему : Организация службы телевидения в гостинице Работа оформляется на машинописной бумаге формата А 4 (с одной стороны Листа) либо в рукописном (обязательно читаемом), ...
Курсовой проект по антикризисному управлению
В прошлом семестре у человека был менеджмент. Там он сделал курсач, но с кучей ошибок (см. аттач).
Теперь на основе этого курсача надо сделать следующий курсач, уже по антикризисному управлению. Все данные по новому курсачу – в аттаче.
Сроки – неделю-полторы. НО! на выходных надо дать план работы над курсачом и описать как Вы будете "помещать" организацию в кризис, чтобы потом ее от туда вытаскивать.
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