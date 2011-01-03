Требуется выполнить реферат на тему: "Анализ грунтовых условий строительной площадки". В ходе реферата необходимо будет привести примеры с расчетами и проанализировать их. Все методические указания ...
Курсовой проект по архитектуре
Требуется выполнить курсовой проект по проектированию.
Тема - "Проектирование малоэтажного жилого здания" (т.е. коттеджа)
Требуется выполнить 5 чертежей формата А1 и пояснительную записку с указанием хода проектирования и необходимыми примечаниями.
Методичку по проекту - прикрепляем - в ней даны все необходимые указания.
Срок - до 20 января.
Ждем Ваших предложений с указанием стоимости.
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