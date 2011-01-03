Курсовой проект по архитектуре

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Требуется выполнить курсовой проект по проектированию.

Тема - "Проектирование малоэтажного жилого здания" (т.е. коттеджа)

Требуется выполнить 5 чертежей формата А1 и пояснительную записку с указанием хода проектирования и необходимыми примечаниями.

Методичку по проекту - прикрепляем - в ней даны все необходимые указания.

Срок - до 20 января.

Ждем Ваших предложений с указанием стоимости.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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