Задание во вложении. срок неделя. выполнение предпочтительно в mathcad
Курсовой проект по автоматизации процессов
Тема:разработать устройство загрузки насосных штанг на операцию э\м дефектоскопии
Исходные данные по требованию
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