Курсовой проект по автоматизации процессов

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Тема:разработать устройство загрузки насосных штанг на операцию э\м дефектоскопии

Исходные данные по требованию

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров