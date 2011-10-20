Курсовой проект по финансам

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки244 просмотра

Курсовой проект по финансам

Тематика --Оценка стоимости предприятия

Темы в приложении (на выбор).

Указать выбранную тему для согласования.

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице

Объем работы 30-35 страниц основного текста +приложения

шрифт Таймс Нью Роман 12

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Бюджет 950 руб.

Срок 17.10.2011 г.до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
7 дней
Татьяна взяла в работу непростой проект и все выполнила в согласованный срок и на высоком уровне! Когда клиент попросил немного "усилить" работу, о чем раньше не упоминал абсолютно, то Татьяна очень оперативно осуществила необходимые корректировки! Что очень мне понравилось в работе с Татьяной, то это ее четкость и краткость при обсуждении заказа и в дальнейшей переписке! В итоге проект выполнен очень грамотно, профессионально и в полном соответствии с выданным ТЗ! Не пришлось всё перепроверять и возвращать для корректировок! Поэтому от меня самые добрые пожелания и надеюсь на дальнейшее и постоянное сотрудничество!!! 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Второй не менее успешный проект с Константином. Понравилось, что все возможные уточнения были даны до начала работы надо проектом, поэтому никаких дополнительных вопросов не возникало. Спасибо за сотрудничество! С Уважением, Татьяна

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад