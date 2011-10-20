Курсовой проект по финансам

Татьяна взяла в работу непростой проект и все выполнила в согласованный срок и на высоком уровне! Когда клиент попросил немного "усилить" работу, о чем раньше не упоминал абсолютно, то Татьяна очень оперативно осуществила необходимые корректировки! Что очень мне понравилось в работе с Татьяной, то это ее четкость и краткость при обсуждении заказа и в дальнейшей переписке! В итоге проект выполнен очень грамотно, профессионально и в полном соответствии с выданным ТЗ! Не пришлось всё перепроверять и возвращать для корректировок! Поэтому от меня самые добрые пожелания и надеюсь на дальнейшее и постоянное сотрудничество!!! 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн