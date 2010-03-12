Курсовой проект по гидромеханике

$50
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Закрыт2 заявки126 просмотров

Курсовой проект по гидромеханике

Требуется специалист для доработки курсовой работы по гидромеханике

Есть первоначальная версия работы и замечания по описательной часть и приложениям.

Вышлю весь материал и замечания на почту специалисту.

Объём работы 25 листов.

Срок 20.03.2010 г., по возможности пораньше просил клиент.

Оплата после успешной сдачи работы.

Предложения оставляйте в проекте.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров