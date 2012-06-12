Курсовой проект по машиностроению

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Задание

I. На курсовой проект по дисциплине "основы отраслевых технологий"

Тема курсового проекта : "Технологический процесс механической оьработки детали патрубок(6) с годовой программой 2300 штук"

II.Структура пояснительной записи.

Титульный лист

Задание

Содержание

Введение

1.Технологическая часть.

1.1. Обоснование технических требований,предъявляемых к детали.

1.2.Анализ технологичности конструкции обрабатываемой детали.

1.3.Выбор типа и организационной формы производства.

1.4.Обоснование выбор способа получения заготовок.

1.5.Обоснование и выбор технологических баз.

1.6.Обоснование выбор последовательности операций обработки детали.

1.6.1.Анализ действующего процесса.

1.6.2.Обоснование и выбор последовательности операций проектируемого процесса.

1.7.Обоснование и выбор оборудования, инструмента, приспособления,средств контроля и автоматизации.

1.8.Разработка карты технологического маршрута обработки детали. Расчет технологической себестоимости на одну из операций.

1.9.Расчет межоперационных припусков и предельных размеров заготовки. Заполнение карты расчета припусков.

1.10.Расчет режимов резания ,нормирование.

2.Конструкторная часть.

2.1.Описание установочно-зажимного приспособления.

2.2.Описание средств контроля.

3.Технико-экономическая часть.

3.1.Исходные данные.

3.2.Расчет технико-экономической эффективности процесса.

3.3.Выходные данные технико-экономической эффктивности-технологического процесса.

III.Структура графической части.

1.Чертеж детали(1 лист формата А3 или А4).

2.Схема наладок технологических операций (2-3 листа формата А4).

13 лет назад
axxxe07
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13 лет в сервисе
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8 лет назад

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