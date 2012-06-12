Задачи 10, 11, 12, 14. Стоимость?
Курсовой проект по машиностроению
Задание
I. На курсовой проект по дисциплине "основы отраслевых технологий"
Тема курсового проекта : "Технологический процесс механической оьработки детали патрубок(6) с годовой программой 2300 штук"
II.Структура пояснительной записи.
Титульный лист
Задание
Содержание
Введение
1.Технологическая часть.
1.1. Обоснование технических требований,предъявляемых к детали.
1.2.Анализ технологичности конструкции обрабатываемой детали.
1.3.Выбор типа и организационной формы производства.
1.4.Обоснование выбор способа получения заготовок.
1.5.Обоснование и выбор технологических баз.
1.6.Обоснование выбор последовательности операций обработки детали.
1.6.1.Анализ действующего процесса.
1.6.2.Обоснование и выбор последовательности операций проектируемого процесса.
1.7.Обоснование и выбор оборудования, инструмента, приспособления,средств контроля и автоматизации.
1.8.Разработка карты технологического маршрута обработки детали. Расчет технологической себестоимости на одну из операций.
1.9.Расчет межоперационных припусков и предельных размеров заготовки. Заполнение карты расчета припусков.
1.10.Расчет режимов резания ,нормирование.
2.Конструкторная часть.
2.1.Описание установочно-зажимного приспособления.
2.2.Описание средств контроля.
3.Технико-экономическая часть.
3.1.Исходные данные.
3.2.Расчет технико-экономической эффективности процесса.
3.3.Выходные данные технико-экономической эффктивности-технологического процесса.
III.Структура графической части.
1.Чертеж детали(1 лист формата А3 или А4).
2.Схема наладок технологических операций (2-3 листа формата А4).
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