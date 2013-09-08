Курсовой проект по металлическим конструкциям

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Выполнить курсовой проект по дисциплине "Металлические конструкции" на тему "Проектирование металлической балочной клетки" . Исходные данные для выполнения задания, пример курсового, конспект прилагаются в прикрепленном файле.

10 лет назад
Rassadin73
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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