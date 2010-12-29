Курсовой проект по начертательной геометрии

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Требуется выполнить курсовой проект по начертательной геометрии (чертежи на А3 + пояснительная записка с ходом построения).

Проект состоит из 2х частей. Тематика - строительное проектирование (земляные насыпи, здания, т.д.)

Срок - до 9 января.

Все методические материалы ввиду большого объема - будут предоставлены на указанный Вами емейл.

Ждем Ваших предложений.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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