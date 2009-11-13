Курсовой проект по ОСП

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка240 просмотров
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Срочно нужен автор на выполнение курсового проекта (с расчетами +2 чертежа) по ОСП-Организация строительного производства. Факультет- гсс - гидротехнического и специального строительства,

специальность- промышленное гражданское строительство. Имеется задание на курсовой проект, примеры. Заказ срочный. Поэтому просьба сразу присылать запрос на адрес: [email protected].

14 лет назад
juliaslv
Юлия Слв 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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