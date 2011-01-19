Курсовую по информатике нужно сделать в течении 20 дней. Пишите свои цены. Ознакомиться подробнее с курсовой вы сможете в прикреплённом файле. Оплата только Web Money. Просьба: в личку не писать. Все заявки только ...
Курсовой проект по Строительным и дорожным машинам
Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине:
"Строительные и дорожные машины".
Специальность заказчика – ПТС-ДМО.
Срок заказа – до 1 марта.
Методичка - в приложении.
Остальные данные ввиду большого обьема будут высланы Вам на указанный емейл.
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