Курсовой проект по товароведению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка99 просмотров

Заказ № 6376 Курсовой проект по товароведению

Тип: курсовой проект

Дисциплина: товароведение

Тема: Товароведение кисломолочных продуктов

Кол-во стр – 30. Дата - 18.04

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров