Курсовой проект по журналистике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок151 просмотр

Тема: "Позиционирование общ-полит журнала в Интернете" ( шрифт 14, объем 40-50 стр.)

Подробности по требованию

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров