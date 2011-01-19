Курсовой проект Строит. механика и метал. констр.

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине:

Строит. механика и метал. конструкции".

Специальность заказчика – ПТС-ДМО.

Срок заказа – до 1 марта.

Вариант заказчика – три последние цифры шифра 944

(номер схемы по последней цифре шифра (таб.1 метод)).

Методичка – в приложении.

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13 лет назад
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15 лет в сервисе
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12 лет назад
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