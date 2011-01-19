Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: Строит. механика и метал. конструкции". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. ...
Курсовой проект Технические основы создания машин
Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине:
"Технические основы создания машин".
Специальность заказчика – ПТС-ДМО.
Срок заказа – до 1 марта.
Методические материалы ввиду большого обьема будут высланы Вам на указанный емейл.
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